Wiaduktem przejedziemy tylko w jedną stronę, potem będzie całkiem zamknięty. Sprawdź!

W związku z remontem ulicy Zjednoczenia i wiaduktem konieczne będą zmiany na pozostałej nitce (jedna została wyburzona). Będziemy jeździć przez jakiś czas tylko w jedną stronę, a potem wiadukt zostanie zamknięty całkowicie.

Departament Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Zielona Góra informuje o planowanych utrudnieniach ruchu w związku z remontem ul. Zjednoczenia w rejonie wiaduktu. Zobacz mapki z objazdami!

Kiedy będą utrudnienia w ruchu i zamknięcie wiaduktu na ulicy Zjednoczenia?

Od 3 do 7 kwietnia 2023 r. ruch na wiadukcie będzie odbywał się jednokierunkowo. W kierunku z północy (od Przylepu) na południe. Przejazd od strony południowej (od centrum) będzie niemożliwy. Wyznaczone zostały objazdy zgodnie ze schematem. Tak będzie wyglądała organizacja ruchu w rejonie wiaduktu od 3 do 7 kwietnia br. Urząd Miasta Zielona Góra W dniach 15 i 16 kwietnia 2023 r. przejazd wiaduktem w ciągu ul. Zjednoczenia będzie zamknięty, wyznaczone zostaną objazdy zgodnie z załączonym schematem. Tak będzie wyglądała organizacja ruchu w rejonie wiaduktu 15 i 16 kwietnia br. Urząd Miasta Zielona Góra

Jak to z tym wiaduktem na ulicy Zjednoczenia jest?

Przypominamy, że przy wiadukcie na al. Zjednoczenia praca wre. Kończą się powoli prace związane z modernizacją fragmentu ulicy od serwisu opon do wiaduktu. Prace w tym rejonie powinny zakończyć się w kwietniu br.

A co z samym wiaduktem? Jedna, tzw. wschodnia nitka zniknęła z powierzchni. Co dalej? Trzeba tę zburzoną część wiaduktu odbudować. Miasto złożyło już wniosek o pozyskanie dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 50 procent kosztów. Samo zabezpieczyło drugą część potrzebną do wybudowania nowego wiaduktu. Właściwie zostały tylko fundamenty, by inwestycja dotyczyła przebudowy a nie budowy nowego obiektu. Dokumentacja tego zdania jest na ukończeniu. Pozwolenie na budowę obu nitek też jest.

Ile będzie kosztował remont wiaduktu?

Ile będzie kosztowała budowa wschodniej nitki? To się okaże po otwarciu kopert z ofertami. Miasto liczy, że to wydatek rzędu 30-40 mln zł. Plus drugie tyle trzeba będzie wydać na zachodnia nitkę. Plan jest taki, by pierwsza nitka została wybudowana do końca przyszłego roku. Wtedy mogłaby rozpocząć się budowa drugiej nitki, która może potrwać do 2026 roku. Wszystko okaże się po przetargu, czy zostaną jakieś pieniądze, które pozwoliłyby od razu rozpocząć budowę drugiego elementu wiaduktu.

Nikt się nie spodziewał takiego obrotu spraw. Wiadukty, które wybudowano w 1977 roku (w latach 90. ubiegłego wieku były remontowane), pozostawiają wiele do życzenia. Prezydent Janusz Kubicki mówił, że muszą zostać jak najszybciej zmodernizowane. Że to jedno z priorytetowych zadań inwestycyjnych Zielonej Góry. Miastu udało się pozyskać rządowe dofinansowanie na ten cel w wysokości 6 mln zł. To miało pokryć koszty remontu w około 50 procentach.

Remont wiaduktu. A miało być rozebranie tylko starej nawierzchni

Remont wiaduktu ruszył w kwietniu zeszłego roku. Miał polegać m.in. na rozebraniu starej jezdni, pracach ziemnych, wykonaniu żelbetonowych płyt przejściowych na dojazdach, nowych elementów gzymsów oraz kap, zamontowaniu balustrady i barierek, montażu elementów krawężników. Zaraz jednak po rozebraniu pewnych elementów, okazało się, że stan techniczny wiaduktu jest dużo groszy niż zakładały to wstępne badania. Ekspertyza wykazała, że nie ma co remontować.

- To wcześniej nie sprawdzano, jaki jest stan wiaduktu? – dziwią się mieszkańcy. Okazuje się, że roczne i pięcioletnie przeglądy wskazywały na zły stan techniczny obiektu, Ale dopiero dokładniejsze badania pokazały, że lepiej wiadukt wyburzyć i postawić nowy. Podczas rutynowych badań nie sprawdza się w środku betonu, stali. Trzeba by wtedy wiadukt zamknąć. Teraz podczas remontu można było dokładnie sprawdzić skorodowaną stal i beton. Wyszło, że chemia nie pracuje w nim jak powinna. Przewiercono każdy filar. Nie było więc innego wyjścia jak wyburzyć istniejącą nitkę i postawić nową. By za kilka czy kilkanaście lat nie trzeba było znów gruntownie remontować ten obiekt.

Zobacz wideo - wiadukt na ulicy Zjednoczenia w Zielonej Górze