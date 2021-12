Wianek na Boże Narodzenie. Jak go zrobić? Jak powinien wyglądać? Zobaczcie kilka ciekawych propozycji! [ZDJĘCIA, WIDEO]

Święta Bożego Narodzenia to czas wielkich przygotowań (jakże radosnych)! Aura wielkiego świętowania towarzyszy nam niemal od początku grudnia. Aby było jeszcze bardziej klimatycznie i świątecznie dbamy też o wystój wnętrza. Wianek to zdecydowanie jedna z bardziej efektownych ozdób. Powód? Ma w sobie wszystko to, co symbolizuje święta. Świąteczny stroik ozdobiony może być bombkami, pierniczkami, suszonymi owocami, czy kokardami. Wianek może być wykonany na świerku, ale może mieć też wersję bardziej minimalistyczną, np. na cienkim, metalowym okręgu, umieścimy kilka świątecznych dekoracji. Wianek na Boże Narodzenie ozdobić może nasze drzwi, okna, ściany oraz stoły. To od Ciebie zależy, gdzie ostatecznie go umieścisz i jak duży będzie. Jak zrobić wianek na Boże Narodzenie? To nic trudnego. Naprawdę (wszystko pokazujemy w umieszczonym na dole materiale wideo)! Na targach, w kwiaciarniach, a nawet marketach kupić możemy gotowe okrągłe świerkowe wianki (żywe lub sztuczne). W sklepach z dekoracjami kupimy metalowe oprawki albo styropianowe, jeśli chcemy, by nasz wianek był w całości wykonany np. z bombek. Do tego potrzebne na, będą: klej, nożyczki, niteczka lub sznurek, kokardki i wstążki oraz dekoracje. Przygotowanie wianka na Boże Narodzenie to czysta przyjemność. Sprawdź nasze propozycje i zainspiruj się! >>>> WIDEO: Jak przygotować wianek na święta krok po kroku

unsplash.com