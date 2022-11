Wiceminister w Lotniku, czyli akcja "Lecimy z męskim zdrowiem" Leszek Kalinowski

Wiceminister zdrowia, szef onkologii, a nawet mistrzyni bokserska przekonywali uczniów IV LO, że warto dbać o swoje zdrowie. Nie tylko to fizyczne, ale i psychiczne. I warto robić badania profilaktyczne, bo to one mogą nas uratować.