Widok odstrasza, ale trzeba zareagować. Co zrobić ze zdechłym szczurem w Zielonej Górze? Nie wyrzucaj go do śmietnika

Szczury w mieście. Czytelnicy zwracają uwagę

- To chyba nie jest normalne, aby zdechły szczur leżał niedaleko śmietnika już kolejny dzień - stwierdziła Czytelniczka z ul. Konicza. - Nikt go nie zabiera. Jest piątek, on już leży z 3 dni, a przed nami weekend.

Inny szczur leżał przy placu zabaw na os. Zacisze, ale ten został szybko usunięty. Czytelnicy zgłaszają też przypadki martwych gołębi. Gdzie zgłaszać padłe zwierzęta w mieście? W Zakładzie Gospodarki Komunalnej dowiedzieliśmy się, że zgodnie z obowiązującym w mieście Regulaminem utrzymania porządku i czystości w mieście Zielona Góra za utrzymanie tego porządku wokół pergoli śmietnikowych oraz na terenie pomiędzy blokami odpowiada zarządca danej nieruchomości.

Przypadki padłych zwierząt znalezionych na terenach należących do Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej należy zgłaszać do administracji osiedli. Na portalu spółdzielni znaleźć można kontakt do właściwego biura. Adresy i kontakty wywieszone są także na tablicach informacyjnych na klatkach schodowych. W godz. 15 do 20 czynny jest numer dyżurny.