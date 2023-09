Więcej ruchu, a mniej produktów przetworzonych w diecie radzą lekarze. W Zielonej Górze rozmawiali o konsekwencjach niestosowania tych zmian Eliza Gniewek-Juszczak

Dr nauk med. Mariusz Witczak z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii Uniwersytetu Zielonogórskiego informuje, że choroby tarczycy występują dzisiaj powszechnie.

– Cukrzyca i osteoporoza to choroby, które dotykają więcej niż 50 procent populacji, czyli co drugiego człowieka – podkreśla dr nauk med. Mariusz Witczak. – Informacja dla pacjenta jest taka: „musisz zmienić sposób żywienia, codzienne praktyki po to, aby w przyszłości nie wystąpiła u ciebie choroba” – dodaje prof. Marek Ruchała. W Zielonej Górze lekarze rozmawiali o nowych formach diagnostyki i leczenia popularnych chorób.