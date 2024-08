Wieczór grecki w Górzykowie. Letnie kino, dobre jedzenie, wino i śpiew | ZDJĘCIA

Muzyka i kultura grecka na winnicy

Dla wielu uczestników koncert stał się sentymentalną podróżą do Grecji. Jedna z uczestniczek, która wspominała swoje wakacje na wyspach Santorini i Mykonos, zauważyła, że muzyka przywołała wspomnienia rejsu po Cykladach. - To było niesamowite uczucie, jakby znowu być na greckiej ziemi – podkreślała

Pomysł na kino letnie

- Pomysł na kino letnie zrodził się z naszego zamiłowania do filmów oraz uroku letnich wieczornych seansów. Chcieliśmy stworzyć coś podobnego tutaj, w naszej winnicy, która ma niemal 900-letnią tradycję uprawy winorośli. Dzięki współpracy z Domem Kultury w Sulechowie, możemy realizować to wydarzenie już od dziewięciu lat – opowiadał Macewicz

Kino pod gwiazdami i degustacja win

Niektórzy z gości podkreślali, że to właśnie całokształt wydarzenia – od muzyki, przez kino, po degustację win – skłonił ich do uczestnictwa w tym niezwykłym wieczorze. - To coś więcej niż tylko impreza – to wyjątkowe doświadczenie, które łączy w sobie kulturę, przyrodę i lokalne tradycje – mówiła jedna z uczestniczek.