Wielka akcja straży leśnej w naszych lasach. Za łamanie przepisów, będą mandaty

Lubuskie lasy. Akcja "Jesień 22"

Im więcej mija dni września, tym też więcej zdjęć grzybów uzbieranych przez naszych Czytelników. Kiedy na dobre zaczyna się grzybobranie, chętnych do wycieczek do lasu przybywa. Zdarza się, że ściółka leśna jest rozjeżdżana, a hałasowanie wzbudza niepokój zwierząt. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze informuje, że w ostatnim czasie coraz częściej dochodzi też do kradzieży drewna i zaśmiecania lasów. Dlatego straż leśna 21 września rozpoczęła kolejną edycję akcji, której celem jest ochrona zasobów przyrodniczych i bezpieczeństwo ludzi.

Wzmożone patrole Straży Leśnej w lubuskich lasach będą trwały do 8 października.

[przycis_galeria]