Wielka choinka przy ratuszu w Zielonej Górze rozbłysła tysiącem światełek. Atrakcji nie brakuje Leszek Kalinowski Mariusz Kapała

W mikołajkowe popołudnie - jak co roku - uroczyście wielka choinka przy ratuszu rozbłysła. To znak, że to najwyższa pora przygotować się do świąt. Atrakcji nie brakowało. I nie zabraknie. Bo przed nami jarmark świąteczny, a potem miejska wigilia.