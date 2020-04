Wielka impreza na dwóch osiedlach w Zielonej Górze. Mieszkańcy miasta bawili się na dyskotekach balkonowych

Podsumowanie Winobrania 2019

Kolejne święto wina już za nami. Impreza jak co roku przyciągnęła tłumy turystów z całego kraju. W weekendy zielonogórska starówka pękała w szwach, co przełożyło się na świetne utargi wystawców, w tym okolicznych winiarzy. Ci mówią, że to rekordowa edycja. Mimo tłumów było bezp...