Wielka Sobota. O której święcimy pokarmy w zielonogórskich kościołach? Sprawdź!

W Wielką Sobotę tradycyjnie święcimy pokarmy, by podzielić się nimi w niedzielę, zanim rozpoczniemy uroczyste śniadanie. Koszyki z pisankami, kiełbasą, chlebem, świąteczną babką zaniesiemy do kościoła. Gdzie i o której godzinie odbędą się święcenia?

Wielka Sobota to dzień, kiedy kościoły wypełniają się wiernymi, którzy chętnie przychodzą ze swoimi koszykami wielkanocnymi, by poświęcić pokarmy. Co symbolizują te pokarmy? Święconka jest symbolem Zmartwychwstania i Życia, zbawienia, które dokonuje się za pomocą ofiary Jezusa na krzyżu.

Szykujemy się do święconki

- U mnie w domu jest zwyczaj, że cały Wielki Tydzień chodzimy do kościoła, by się dobrze do świąt przygotować. Pamiętam, że jako dziecko w Wielki Piątek z zegarkiem na ręku całą godzinę klęczałam i modliłam się przed ciemnicą, w której był Pan Jezus - wspomina Justyna z Zielonej Góry. - Dziś staram się też uczestniczyć w wieczornych nabożeństwach, ale ten klimat z dzieciństwa był jednak inny.

Pani Justyna wraz z dziećmi w sobotę pomaluje jajka.

- Cebulą. Żeby zachować tradycję, ale też... - śmieje się. - Trochę z konieczności. W czwartek byłam w kilkunastu sklepach w mieście i nigdzie nie mogłam dostać farbek do malowania jajek. Zostanie więc cebula, wosk, gumki, które nałożymy na jajka. Będzie jak w dzieciństwie...

W koszyczku znajdą się: pisanki, baranek z masła, chleb, kiełbasa, babka oraz sól i pieprz.

Skąd się wzięła tradycja święcenia jajek i innych pokarmów?

Tradycja święcenia pokarmów sięga początków chrześcijaństwa. W Polsce zwyczaj ten upowszechnił się w XIV wieku. W czasach szlacheckich święcono wszystkie pokarmy spożywane w czasie świąt, ustawiano je na długim stole, a księża chodzili od domu do domu. Dziś do kościołów chodzimy tylko z małymi koszyczkami, a ich zawartość jest symboliczna:

- baranek - to symbol Chrystusa, Baranka Bożego

- jajko - to słowiański symbol życia płodności, miłości oraz siły

- kiełbasa - jest symbolem "najlepszego" na świątecznym śniadaniu

- sól - to symbol ochrony przed zepsuciem

- chrzan - upamiętnia mękę Pańską;

- chleb - to symbole ciała Chrystusa, ciężkiej pracy i szacunku dla jedzenia.

Kiedyś święcono wszystkie pokarmy, które miały się znaleźć na świątecznym stole, teraz do kościoła zanosimy symboliczne koszyczki Archiwum GL

Gdzie i o której godzinie poświęcimy w Zielonej Górze pokarmy? Oto wykaz parafii:

Konkatedralna pw. Św. Jadwigi Śląskiej, ul. Mickiewicza, co pół godziny od 9:00 do 11:00 (ostatnie o godz. 11:00) oraz od 13:00 do 16:00 (ostatnie o godz. 16:00)

Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej, ul. Kasprowicza, od 9:00 do 15:00, co godzinę

Parafia pw. Najświętszego Zbawiciela, ul. Chrobrego, od 10:00 do 16:00 co godzinę (podczas święcenia pokarmów będzie zbierana jałmużna postna na pomoc osobom objętym opieką Parafialnego Zespołu Caritas)

Parafia pw. Św. Urbana, ul. Braniborska, od 10:00, co pół godziny, 15:00 włącznie

Parafia pw. Ducha Świętego, ul. Bułgarska, od 10:00 do 15:00, co godzinę

Parafia pw. Św. Franciszka z Asyżu, ul. Kilińskiego, od d 10:00 do 14:00

Parafia pw. Św. Józefa Oblubieńca, ul. Prosta, od godz. 10:00 do 17:00, co godzinę

Parafia pw. Św. Stanisława Kostki, ul. Obywatelska, od 10:00 do 13:00 o pełnych godzinach

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Aliny, od 10:00 do 14:00 co pół godziny

Parafia pw. Św. Alberta Chmielowskiego, ul. Źródlana, od 10:00 do 16:00 co pół godziny

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Chynowska, od 9:00 do 14:00

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego, os. Kaszubskie, od 10:00 do 16:00 co godzinę

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Szmaragdowa 2 – godz. 11.00 , 12.00 , 13.00 , 14.00 , 15.00 i 16.00

Parafia pw. Św. Mikołaja, Zielona Góra Racula, od 10:00 do 14:00 co godzinę

Parafia pw. Św. Antoniego Padewskiego, Zielona Góra Przylep, godz. 9:30, 10:00, 11:00, 12:00

Parafia pw. NNMP, Zielona Góra Zawada - poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny w Zawadzie o godz. 10.00 i 12.00, w Krępie o godz. 11.00

Parafia pw. Najświętszej Trójcy w Zielonej Górze Ochli -Ochla - godz. 10.30 – wznowienie adoracji, Kiełpin - 11.00, Jeleniów - 11.30 (wznowienie adoracji), Ochla - 12.00.

