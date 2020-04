Wielkanoc 2020. Policyjne patrole na ulicach miast. Ta Wielkanoc wygląda zupełnie inaczej...

Tegoroczna Wielkanoc to wyjątkowy, ale jednocześnie niełatwy czas dla każdego z nas. Święta, które zawsze obchodziliśmy w szerokim, rodzinnym gronie, w tym roku mają inny, bardziej kameralny charakter. Niezależnie od okoliczności lubuscy policjanci są zawsze gotowi, by o każdej porze nieść pomoc i służyć społeczeństwu. - Obecni na lubuskich drogach, ulicach, w mniejszych i większych miejscowościach strzeżemy przestrzegania prawa i zapewniamy bezpieczeństwo – każdemu i zawsze - informuje podkom. Maciej Kimet, rzecznik prasowy KWP w Gorzowie Wlkp. Na pierwszej linii frontu znajduję się lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, diagności. Ich działania w walce z chorobą COVID-19 wspierają służby mundurowe – policjanci, strażnicy graniczni, strażacy, żołnierze. - Lubuscy stróże prawa, wspomagani przez funkcjonariuszy innych służb są cały czas gotowi na pomoc swoim obywatelom. Jesteśmy obecni na ulicach w miastach i miasteczkach, sprawdzamy przestrzeganie prawa, pomagamy ofiarom przestępstw, przeprowadzamy interwencje publiczne i domowe. Policjanci ruchu drogowego dbają o bezpieczeństwo wszystkich zmotoryzowanych, reagując na łamanie prawa i niebezpieczne zachowania na drodze - dodaje rzecznik prasowy. Zadania postawione są także po stronie społeczeństwa. - Tylko odpowiedzialne i rozsądne zachowania, stosowanie się do zaleceń służb medycznych i sanitarnych, pozostanie w domu i wyjście z niego w sprawach niezbędnych przyczyni się do ograniczenia pandemii. Pomóż służbom wygrać walkę z wirusem - podkreśla podkom. Maciej Kimet.

