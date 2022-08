Wielki koncert "800 instrumentów na 800 - lecie Zielonej Góry" przyciągnął muzyków z różnych stron Polski. "Było wręcz niebiańsko"!

W Zielonej Górze odbyło się wielkie granie. "800 instrumentów na 800 – lecie Zielonej Góry" to inicjatywa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży zrealizowana przy udziale patrona wydarzenia - władz miasta Zielona Góra. Jej celem była integracja mieszkańców i podkreślenie obchodzonych w tym roku jubileuszy winnego grodu.

- 800 instrumentów na 800 - lecie Zielonej Góry to wydarzenie niebywałe. Po pierwsze koncert ściągnął do miasta ludzi z różnych zakątków kraju, po drugie pokazał, że takie obchody są nie tylko dla mieszkańców bezpośrednio zainteresowanych jubileuszami miasta i że muzyka potrafi łączyć wszystkich Polaków - mówi Bartłomiej Walkowski, prowadzący koncert. - Jeśli robimy coś wspólnie, co niesie ze sobą duże pokłady dobrej energii i nas ładuje, to po prostu warto.