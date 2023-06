Wielki Miś Panda, clown Bodzio i wiele innych atrakcji na festynie w Świdnicy. Ale się działo mimo deszczu!

Nibyladnia poradzi sobie w każdych warunkach. Deszcz jej niestraszny

Rodzice dzieci z dumą wypatrywali swoich pociech, gdy te skryte za parawanem recytowały wiersz Jana Brzechwy pt. "Na straganie", pokazując poszczególne warzywa na specjalnie przygotowanych tablicach. Po tych występach i krótkiej muzycznej prezentacji trzeba się było przenieść do budynku (mimo pięknie wystrojonego placu, przygotowanej sceny czy ustawienia stołów i ław), bo coraz mocniej padający deszcz dawał się wszystkim we znaki. Duża sala szybko stała się estradą, na której przedszkolaki zaprezentowały taneczną etiudę. Spod białej płachty coraz wyraźniej widać było dziecięce kształty. Wreszcie pokazały się białe postacie dziewczynek, potem ubranych na czarno chłopców. Oba światy stanowiły osobne byty, by w końcowej fazie połączyć się jeden czarno-biały świat, pełen radości i optymizmu.

Festyn w Świdnicy, czyli coś dla ducha i coś dla ciała

Niespodzianką dla dzieci były odwiedziny olbrzymiego Misia Pandy, do którego milusińscy bardzo się przytulali. Razem z rodzicami robili sobie pamiątkowe zdjęcia. Potem pierwsze skrzypce zaczął grać clown Bodzio, który z pomocą asystentki porwał dzieci - i nie tylko je - do wspólnej zabawy. Radości i wielkich emocji nie brakowało. Dzieci wraz z dyrektorką Nibylandii w Świdnicy - Mariolą Kostrzewską - perfekcyjnie wykonywały wszystkie zadania i oczywiście... Oczywiście nie obyło się bez przytulasów z panią dyrektor.

Były różne konkurencje i dużo śmiechu. Prawdziwa duchowa uczta, ale nie tylko dla ducha, zadbano też o ciało. Stoły pełne owoców, ciast, a także kiełbas, kaszanek, kiszonych ogórków zachęcały uczestników zabawy do skosztowania przygotowanych potraw.

Były też podziękowania. Dla rodziców, dla dyrekcji i kadry. No i życzenia udanych, szczęśliwych wakacji i bezpiecznego powrotu z nich, by we wrześniu znów zrobiło się w Nibylandii wesoło i gwarno!

Nibylandia zaprosiła do siebie wielu gości, bo placówka współpracuje z wieloma osobami, instytucjami i firmami.