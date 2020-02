Wielkie cięcie przy zielonogórskiej Galerii BWA. Usuwano grożące złamaniem konary [ZDJĘCIA]

Obawy były uzasadnione

Pracownicy BWA od dłuższego czasu byli zaniepokojeni ogromnymi, częściowo uschniętymi konarami. Gałęzie rozwidlone w kształcie litery "V" wyglądały na bardzo ciężkie. W każdej chwili groziło to ich oderwaniem się od pnia, wyrządzeniem większych szkód czy krzywdy przypadkowemu przechodniowi. Jak się okazało, konar był w środku pusty i taka groźba była jak najbardziej realna.

BWA zaniepokojone sytuacją zgłosiło Urzędowi Miasta potrzebę obcięcia stwarzających niebezpieczeństwo konarów. Urzęd z kolei nie podjął interwencji, ponieważ nie dotyczyło to usunięcia całego drzewa. "Z uwagi na to, że jest to specjalistyczne cięcie na podstawie ekspertyzy, prac tych nie wykona raczej ZGSp.z o o.o." - czytamy w piśmie zwrotnym od Urzędu Miasta. Na samo przycięcie drzewa nie znaleziono żadnych konkretnych przepisów, dlatego wszelką inicjatywę i swobodę działania oddano BWA.