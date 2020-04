Wielkie zające i wielkanocne jaja opanowały miasto i sąsiednie wsie. Kto je sprezentował mieszkańcom?

Pani Basia z Sulechowa nie kryje zadowolenia: - O jak miło, że taką niespodziankę nam zrobiono. Człowiek codziennie drży, żeby się nie zarazić koronawirsuem, więc siedzi cały czas w domu. Ot, tyle co wyskoczy na chwilkę do sklepu po chleb i mleko. To cały spacer. Miło więc popatrzeć sobie na te ozdoby. Od razu weselej człowiekowi na duszy. I jakoś tak raźniej, z nadzieją. Jak to wiosna i święta. Zawsze takie przesłanie niosą.

Nie tylko pani Basia zastanawia się, kto zrobił mieszkańcom taką niespodziankę.