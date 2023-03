Wielkie zmiany nad Jeziorem Sławskim w Sławie. Będą działać nowe restauracje z tarasami na dachu. Nowości jest więcej

– Nasi goście lubią spędzać aktywnie czas i cieszą się, jeśli mają więcej możliwości do tego. Dzięki sponsorowi mamy boisko do piłki plażowej, tuż obok boiska do plażowej piłki nożnej. W pobliżu jest też park linowy, a za chwilę zostanie oddany do użytku nowy plac zabaw. Urządzenia są zamontowane, to karuzela, huśtawki i m.in. kombinat przypominający statek piracki ze ścianką wspinaczkową i kołem sterowym – informuje dyrektor SCKiW. – Pieniądze na ten cel pozyskaliśmy z PROW-u. Obok placu jest nowy stół do tenisa stołowego i stolik do gry warcaby i szachy.