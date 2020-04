Wielokrotne tatuowanie podnosi naszą odporność na infekcje? Sprawdzili to amerykańscy naukowcy, którzy przeprowadzili specjalne badania

Pierwszy tatuaż wywołuje taki stres, że obniża odporność u robiącej sobie go osoby. Ale już każda kolejna „dziara” ma hartować organizm i… lepiej przygotowywać go do walki z infekcjami.

Christopher D. Lynn, Johnna T. Dominguez i Jason A. DeCaro z Wydziału Antropologii Uniwersytetu Alabamy postanowili zbadać, czy tatuowanie w jakiś sposób „zaszczepia" układ odpornościowy osoby tatuowanej. O ile wykonanie pierwszego tatuażu wiąże się z dużym stresem (i osłabieniem odporności), o tyle wykonanie każdej kolejnej grafiki na skórze powoduje, że organizm przyzwyczaja się do bólu i lepiej radzi sobie ze stresem, a tym samym nabiera odporności na różnego rodzaju infekcje. Naukowcy z Uniwersytetu Alabamy – jak to opisali w „American Journal of Human Biology" – do badań zaprosili 24 kobiety i pięciu mężczyzn w wieku 18–47 lat. Mierzyli u nich m.in. funkcję immunologiczną za pomocą wydzielanej immunoglobuliny A (jest jednym z podstawowych humoralnych mechanizmów odpornościowych) i kortyzolu (nazywany jest hormonem stresu) w ślinie zebranej przed i po sesjach tatuażu. Badacze doszli do wniosku, że wraz z każdym kolejnym tatuażem stres u tatuowanego jest mniejszy, a jego organizm staje się mniej podatny na infekcje.