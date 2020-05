Wiemy, kiedy koszykarze Stelmetu Zielona Góra rozpoczną nowy sezon

Do pustej hali „nosicielom” wstęp surowo wzbroniony

Przemysław Zamojski wybrany do drużyny gwiazd

Kubicki do Gortata: „W ogóle wiesz, co się dzieje w Polsce"

- Cieszymy się, że Rada Nadzorcza podjęła decyzję o tak wczesnym rozpoczęciu rywalizacji. Wszyscy tęsknimy już za koszykarskimi emocjami – mówił serwisowi plk.pl Radosław Piesiewicz, prezes Polskiej Ligi Koszykówki i Polskiego Związku Koszykówki. - To także szansa dla zawodników na szybki powrót do profesjonalnych treningów, a co za tym idzie, wysokiej formy sportowej. Przed nami sporo pracy, ale już nie możemy doczekać się pierwszego oficjalnego meczu.