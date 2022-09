Wiemy, kiedy otworzy się galeria Pod Topolami w Zielonej Górze i jakie będą tam sklepy

Galeria w dobrej lokalizacji

Jakie sklepy i kiedy zostaną otwarte?

Czego możemy spodziewać się w środku? Według projektu w budynku ma mieścić się duży lokal o powierzchni ok. 950 mkw oraz kilka mniejszych m.in. o powierzchni ok. 650, 500 czy 130 mkw. Ostatnia kondygnacja budynku zostanie przeznaczona na przestrzenie biurowe. Na klientów będzie także czekało 49 miejsc parkingowych.

- Spora część infrastruktury została zniszczona, doszło też do pewnych kradzieży, np. wypruto wszystkie instalacje, zniknęło również 80 proc. stalowych balustrad z wypełnieniem ze szkła hartowanego. Dlatego to wszystko trzeba teraz po kolei odtworzyć lub odnowić. Podwójne ruchome schody są już gotowe, na ukończeniu mamy także trzy pierwsze lokale sklepowe, w tym jeden marki Pepco. W zasadzie w przypadku tego najemcy pomieszczenia są w całości wykonane, a przez witryny widać już szyldy oraz wyposażenie – zauważa A. Skowroński.

Marki sklepów w galerii

Według zapowiedzi M. Kostyszaka pierwsze otwarcia sklepów są już naprawdę blisko. – To będzie się działo sukcesywnie w ciąg najbliższych dni. 30 września swój lokal otworzy marka Pepco oraz Dealz. Później 16 października ruszy Sinsay oraz Hebe. A pod koniec przyszłego miesiąca również Kik oraz sklep z odzieżą okolicznościową na różne imprezy – wylicza inwestor. – Gorąco zapraszam do odwiedzin – zachęca nasz rozmówca.

(źzródło: Urząd Miasta Zielona Góra)

