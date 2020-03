Wilki chciały zaatakować sarny w okolicach Nietkowa. Niesamowite ujęcia pani Katarzyny pokazują okrucieństwo i piękno natury!

Takich fotografii nie robi się co dzień

Do tego niezwykłego spotkania doszło niedzielę, 15 marca. - W oddali zobaczyliśmy stado wygrzewających się w słońcu saren. Były po jednej i drugiej stronie drogi. Zauważyłam, że kilka z nich odłączyło się i podąża w kierunku drogi, na której staliśmy. Małżonek stwierdził, że pewnie zaraz będą przebiegać drogę. Ja stałam obok samochodu z już gotowym aparatem, on chcąc wywołać lepszą reakcję, użył klaksonu. Mogło to spowodować, że zarówno wilki jak i sarny w popłochu zaczęły uciekać. Gdy sarny zobaczyły, że już im nic nie zagraża, uspokoiły się i wróciły do miejsca, z którego przybiegły - opowiada pani Katarzyna Zdyb z Leśniowa Wielkiego. - Być może mąż przyczynił się do tego, że w ogóle zobaczyliśmy wilki. Mogły czaić się na sarny i misterny plan runął. Ja robiąc zdjęcia, w ogóle nie widziałam drapieżników. Jednak jak zaczęłam przeglądać fotografie, będąc już w samochodzie, oniemiałam. Wrzasnęłam do męża, że chyba mam wilki a on od razu zatrzymał się i oglądał razem ze mną. Byłam dumna, że to właśnie mi udało się zrobić takie zdjęcia. Może nie są idealne jakościowo, ale też zwierzęta nie przebiegały tuż obok mnie - dodaje.