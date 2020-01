Wilki w obiektywie Grzegorza Sawko zapierają dech! "W takim momencie serce bije mocniej i zaczynają drżeć ręce"

Ale wszystko jeszcze przed panem. Będę trzymał kciuki, żeby się udało.

Pamiętajmy, że spotkanie z wilkiem to raczej przypadek, choć oczywiście wiedza o ich zachowaniach i miejscach przebywania dają mi większe szanse na to. Dodajmy również, że wilki są ostrożne i czujne, dlatego w większości przypadków to one pierwsze zauważają człowieka i schodzą mu z drogi.

Spotkać na swojej drodze wilka, to musi być niesamowite uczucie...

Zrobienie udanego kadru to niezwykłe szczęście. Szczerze powiem, że w takim momencie serce bije mocniej i zaczynają drżeć ręce, ale nie ze strachu, to ekscytacja z bliskiego spotkania i myśl, aby podczas tej, zazwyczaj krótkiej chwili, „złapać” wymarzony kadr. Nie raz nie udało mi się nawet wyjąć z plecaka aparatu, a po wilkach nie było już śladu.