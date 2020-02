Wilkowo (gm. Świebodzin). Na Zimowym Festynie Morsów nad j. Wilkowskim stawiło się 205 amatorów zimowych kąpieli i drugie tyle obserwatorów

- Ilość osób, która za pierwszym razem nas odwiedziła i wspólnie z nami weszła do wody przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, a od tamtej pory rokrocznie nasza impreza jest dla nas wielkim wydarzeniem – mówi Dominik Konstanty, prezes Świebodzińskich Morsów. - Co roku na przełomie lutego i marca wspólnymi siłami i na własny rachunek jak jedna wielka rodzina przygotowujemy świebodziński festyn dla zimnolubnych.

Rozgrzewkę prowadziła Ewa Wójcik. Atrakcja był też występ jedynego w Polsce Kabaretu Morsów z Jemiołowa.

– Jedynie pogoda nam nie sprzyja, która w tym sezonie jest bardzo kapryśna i nieprzewidywalna – narzeka D. Konstanty.

- Pogoda nie sprzyja, ale nas to nie wystraszy. Tu mokro i tu mokro. Nie ma przeciwwskazań, żeby nie wejść do wody. Im zimniej, tym lepiej. Ważne, żeby się spotkać. A jak się już wejdzie do wody, to jest takie wow, super po prostu - przekonują foczki z Łagowa i Torzymia.