Winobranie 2020. Odzież, zabawki, włochaty baran, stary odkurzacz, pamiątki... To kupisz na tegorocznym jarmarku!

Winobranie 2020. Co możesz kupić na jarmarku, u rękodzielników czy na targu staroci? Sprawdzamy! Tegoroczny jarmark to o wiele mniej stanowisk. Co roku podczas Winobrania na deptaku w Zielonej Górze pojawiało się ich około 400. W tym roku, ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa stanęło ich nieco ponad 130. Widać różnicę. Szczególnie na ulicy Kupieckiej czy Żeromskiego, gdzie da się przejść nieco łatwiej niż w poprzednich latach. Mydło i powidło? I to dosłownie! Produkty, które możesz znaleźć na tegorocznym jarmarku winobraniowym są naprawdę bardzo różnorodne. Nie brakuje kurtek, zimowych płaszczy, czapek i szalików. Nowością są kolorowe skarpetki z nietypowymi wzorami, gniotki, wycieraczki z motywami ze znanych seriali czy przyłbice (w końcu pandemia koronawirusa w pełni). Tradycyjnie już na deptaku nie zabrakło też zielonogórskich i lubuskich rękodzielników. Ich małe dzieła sztuki robią wrażenie. Co jeszcze można kupić na tegorocznym jarmarku winobraniowym w Zielonej Górze? Sprawdźcie!

Natalia Dyjas-Szatkowska