WINOBRANIE 2020. Tak wyglądało otwarcie Winobrania w dobie pandemii. Było inaczej niż zwykle

Samo otwarcie Winobrania również nie przebiegło standardowo. Na pl. Teatralnym, po krótkiej zapowiedzi, rozpoczął się spektakl„Księżniczka na opak wywrócona” w reżyserii Roberta Kurasia. W jego trakcie nagle na scenie pojawił się Bachus , który przejął głos i zaprosił do siebie prezydenta Janusza Kubickiego. Ten po krótkiej wymianie zdań (i małym siłowaniu) wręczył mu klucze do miasta . Było całkiem zabawnie, między oboma panami czuć pewną chemię na scenie. W czym więc zgrzyt?

O tym, że Winobranie 2020 będzie inne niż poprzednie edycje dni Zielonej Góry mówiło się już od dawna. Sam jarmark winobraniowy, choć optycznie tego nie widać, liczy jedynie 134 standardowe stoiska. W porównaniu do 300 - 400, które były dostępne w poprzednich latach to niewiele.

Mieszkańcy komentują otwarcie Winobrania

A jak do otwarcia Winobrania podchodzą sami zielonogórzanie? - Ja to w ogóle się cieszę, że Winobranie się odbyło. Obawiałem się, że będziemy musieli zrezygnować z tej imprezy – twierdzi Jacek Przychoda, któremu udało się wejść na pl. Teatralny. – W tym roku najbardziej nastawiam się na koncerty, to wydaje się najciekawsze!