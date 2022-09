Winobranie 2022. Byliśmy w miasteczku winiarskim. To kilkadziesiąt domków wokół ratusza. Jak winiarze oceniają święto? Czy są zadowoleni?

– Cieszymy się z turystów, którym można też zaoferować wiedzę na temat uprawy winorośli i szczepów, które są obecne u nas w województwie, bo nie wszystkie się przyjmują – zaznacza Magda Grzybowska i dodaje, że kolejne osoby dołączają do znawców wina./cyt]

Wiesław Koziarski chwali święto. Miejsce ma to somo, co zawsze przed laty. Tylko w ubiegłym roku trafiło się z drugiej strony ratusza.

U pana Wiesława można kupić m.in. sadzonki winorośli. – Sadzonek jednego dnia schodzi więcej, drugiego mniej. Jedni kupują na owoce do jedzenia, inni na wino – informuje.

Miasteczko winiarskie. Co można lepiej zorganizować?

Pan Marek przespacerował się po Winobraniu i porównał frekwencję w części winiarskiej i w części z winami polskimi, to w tej drugiej był tłok.

– Razi mnie to bardzo. Powinno być święto winiarzy, a nie handlarzy winem. Mnie to bulwersuje – przyznaje właściciel winnicy. – Organizator twierdzi, że jest bezsilny. Ale to można zorganizować lepiej. Nasze coroczne protesty nie pomagają i jest to nieustannie drażliwy temat w środowisku. Mam nadzieję, że zmusi to organizatora do rozmów z winiarzami. Na razie, w związku z tym, że jest jednym dysponentem jedynego terenu imprezowego, czuje się na siłach stawiać jednostronne warunki. Ale wierzę, że środowisko się zorganizuje i będzie potrafiło się przeciwstawić.