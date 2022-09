Winobranie 2022. Nagrody kulturalne miasta Zielona Góra rozdane. Kto został w tym roku laureatem?

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza (wnioskodawca: Lubuskie Muzeum Wojskowe)

W tym roku przypada 40-lecie istnienia Muzeum Archeologicznego. Zauważalny w ostatnich latach wzrost aktywności Muzeum na polu promocji kultury i dziedzictwa archeologicznego przejawia się m.in. coroczną organizacją imprez plenerowych w postaci: „Dnia Kultury Średniowiecznej”, „Nocy Muzeów” i „Dnia Archeologa”, zajęć szkolnych organizowanych na terenie Muzeum i przypałacowego parku. Instytucja prowadzi wykopaliskowe badania naukowe w najważniejszych obiektach zabytkowych z terenu woj. lubuskiego m.in. w Willi projektu Ludwiga Miesa van der Rohe w Gubinie, zamkach rycerskich w Witkowie, Szprotawie, Chotkowie i w Żaganiu. W ostatnich latach świdnicka placówka przejęła do swoich zbiorów ponad 1000 nowych zabytków, w tym kilka o skali europejskiej takich jak: berło z Markosic datowane na 2000 rok p.n.e., czy średniowieczna kolczuga z Krosna Odrzańskiego. Muzeum wydaje istotne publikacje poświęcone prezentacji dziedzictwa archeologicznego rejonu lubuskiego: „Arma Confini”, „Skarb z Nowego Kramska. Analizy Konteksty”, „Wczesnośredniowieczne grodzisko w Tarnawie Rzepińskiej”, „Skarb przedmiotów metalowych z wczesnej epoki brązu”, „Badania wykopaliskowe tzw. Willi Wolfa w Gubinie”. Publikacje stanowiły efekt projektów zrealizowanych dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz gminy Gubin.

Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra (wnioskodawca: komisja ds. nagród kulturalnych)

W tym roku przypada 40 rocznica powstania Ad Astry. Założenie klubu było pokłosiem zielonogórskich giełd książek, gdzie poznali się jego założyciele. Jedną z kluczowych form działalności Klubu są organizowane od 1985 r. Bachanalia Fantastyczne będące jednym z najważniejszych konwentów fantastyki w Polsce. Ad Astra była również organizatorem największego polskiego konwentu Polcon w latach 2004, 2008 i 2012. Jednak ilość wydarzeń zrealizowanych do tej pory przez Ad Astrę – jak sami podkreślają jej członkowie – idzie w setki Są to cykle gier planszowych, bitewnych, RPG, wydarzenia poświęcone kulturze japońskiej, happeningi w przestrzeni miejskiej, wystawy, sympozja i wiele innych

Inicjatywą wartą szczególnej uwagi są wydawane od 2011 r. Fantazje Zielonogórskie stanowiące zbiór konkursowych opowiadań fantastycznych, w których w punkcie centralnym ulokowana jest Zielona Góra, Obecnie konkurs ten cieszy się renomą ogólnopolską.

Siedziba Klubu od 2012 roku mieści się w Krzywym Kominie przy ul. Fabrycznej, gdzie dzięki wsparciu miasta panują odpowiednie warunki do prowadzenia działalności kulturalnej na dużą skalę. Ad Astra jest partnerem wielu wydarzeń organizowanych przez, Miasto Zieloną Górę, Województwo Lubuskie, Urząd Marszałkowski, Uniwersytet Zielonogórski, Zielonogórski Ośrodek Kultury i innych. Jest laureatem nagrody Złotego Dukata Lubuskiego, nagrody Śląskiego Klubu Fantastyki, Gdańskiego Klubu Fantastyki. Posiada tytuł Nasze Dobre Lubuskie – przyznany przez Gazetę Lubuską. Klub posiada filie w Gorzowie Wlkp., Płocku i Włocławku.