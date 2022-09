Winobranie 2022. - To dla nich fizyczny ból i olbrzymi stres - eksperci odradzają zabieranie psów na święto miasta

Codzienne podczas Winobrania, w trakcie głośnych koncertów i w tłumie na jarmarku z gośćmi święta są psy. – Tak jest co roku. Nie mogę patrzeć na to cierpienie zwierząt, o których chyba nikt nie myśli – zwrócił uwagę na problem nasz Czytelnik pan Piotr. Sam mieszka w Zielonej Górze i też ma psa, ale którego nie bierze na Winobranie.

– Pies tylko podkuli ogon, spuści uszy, my na to nie zwracamy uwagi, idziemy ze znajomymi, rozmawiamy, a pies ma bardzo czuły słuch, czuły węch. Taka wycieczka na Winobranie to makabryczny atak na zmysły psa – mówi pan Piotr. – Mówi się, że z małymi dziećmi nie powinno się przychodzić, ale dzieci zareagują płaczem. A pies się nie odezwie, a będzie cierpiał.