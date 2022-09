Winobranie 2022. Ulicami Zielonej Góry przeszedł orszak wiernych z relikwiami św. Urbana I [Zdjęcia]

Winobranie 2022. Orszak wiernych z parafii pw. św. Urbana I

Od 2010 roku patronem Zielonej Góry jest papież św. Urban I. Dlatego podczas każdego Winobrania odbywają się uroczystości związane z postacią świętego. Nie inaczej było tym razem. Pierwszego dnia Winobrania wieczorem w kościele pw. Urbana I na Wzgórzu Braniborskim odprawiona została uroczysta msza święta w intencji władz i mieszkańców miasta. Po mszy uformował się orszak wiernych i harcerzy ZHR. Orszak przeszedł ulicami Zielonej Góry aż do konkatedry pw. Świętej Jadwigi Śląskiej. Tam zaniesione zostały relikwie św. Urbana. Zielonogórska parafia pw. Urbana I posiada relikwie świętego I pierwszego stopnia.

Orszak zabezpieczała zielonogórska policja, która zatrzymywała ruch na ul. Lwowskiej i Podgórnej na trasie do konkatedry. Orszakowi towarzyszył hymn poświęcony patronowi miasta i zachęta przechodniów do dołączenia się. Wierni zatrzymywali się po drodze na stacje poświęcone modlitwie.