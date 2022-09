Winobranie 2022. Z miasta wyjeżdża największy lunapark w Polsce. Zobacz, jak demontowano ważące setki ton konstrukcje | ZDJĘCIA

Winobranie 2022. Koniec imprezy

Mówiąc o Winobraniu nie sposób nie wspomnieć o lunaparku. Rokrocznie rozrywki przyprawiającej o zawrót głowy dostarcza Krasnal Europark - największy polski lunapark.

Wzorem lat ubiegłych lunapark był podzielony na dwie strefy. Strefa dla młodszych znajdowała się na Placu Bohaterów, zaś strefa dla starszych na placu przed Centrum Biznesu.

Dni Zielonej Góry za nami, zatem przyszedł czas, by i lunapark opuścił nasze miasto. Trwają prace związane z demontażem rozrywkowego sprzętu. By umożliwić gościom zabawę do ostatniej chwili, wesołe miasteczko działało jeszcze w niedzielę wieczorem. Składanie sprzętu rozpoczęło się tuż po zamknięciu.