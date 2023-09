Winobranie 2023. Radosny, nocny orszak z relikwiami patrona miasta przeszedł ulicami Zielonej Góry

Wieczorny orszak w Zielonej Górze. Wierni przeszli ulicami miasta

Ks. kan. Mirosław Donabidowicz, proboszcz parafii patronalnej przed uroczystością podkreślał, że zaproszeni są wszyscy wierni z Zielonej Góry, gdyż to nie tyko święto tej parafii, ale i całego miasta. Trasa prowadziła os. Braniborskiego do konkatedry tą samą trasą, jak w ubiegłym roku. Były też trzy stacje, na których wierni zatrzymali się, aby się modlić. Pierwsza była jeszcze na ul. Braniborskiej. Tam modlono się za kapłanów i biskupów. Na drugiej stacji uczestnicy orszaku zatrzymali się przy rondzie przy urzędzie miasta, aby modlić się za prezydenta i radnych. Trzecia stacja była przy konkatedrze na ul. Ciesielskiej. Tam odbyła się modlitwa za wszystkich mieszkańców Zielonej Góry.

W sobotę wieczorem, 9 września w kościele patronalnym pw. św. Urbana I odprawiona została uroczysta msza święta w intencji władz i mieszkańców Zielonej Góry. Po mszy uformował się orszak wiernych, w którym jak co roku wzięli udział też harcerze ZHR. Wierni z chorągiewkami i światłem przenieśli relikwie Świętego Urbana aż do konkatedry pw. Świętej Jadwigi Śląskiej.

Św. Urbana I. Kim był?

Pontyfikat św. Urbana I przypadał na lata 222-230. W średniowieczu był jednym z najbardziej popularnych świętych. W jego dzień błogosławiono pola. To patron właścicieli winnic, winnej latorośli, ogrodników, rolników i dobrych urodzajów. Według podania to św. Urban wydał instrukcję, aby kler do mszy św. używał kielicha i pateny ze złota lub srebra.