Winobranie inne niż wszystkie. Wino występuje tutaj w roli głównej

Tomasz Kolecki, wielokrotny mistrz Polski sommelierów przywiózł na tegoroczne Winobranie silna ekipę znawców win. - Przy okazji realizacji filmu „Polska Toskania” poznałem w tym regionie mnóstwo nowych smaków i wspaniałych ludzi – mówi stojąc z kieliszkiem wina u stóp zielonogórskiego ratusza. – Chciałem to wszystko pokazać to wszystko moim przyjaciołom ze Stowarzyszenia Sommelierów Polskich. Bowiem nie da się tego opowiedzieć, to trzeba poczuć.

Sommelierzy krążyli między stoiskami, próbowali trunków z różnych lubuskich winnic. Przy okazji dzielili się z nami swoja wiedzą, gdyż „Gazeta Lubuska” realizuje sześcioodcinkowy film, a raczej serial poświęcony winu. To taki niezbędnik, który pozwoli nawet nam, laikom poznać arkany tej dziedziny sztuki. Nie wierzycie, że to sztuka. Obejrzyjcie, pierwszy odcinek już w czwartek na www.gazetalubuska.pl/winobranie. W niedzielę sommelierzy gościli w miasteczku winiarskim, ale także na winnicy w podkrośnieńskim Gostchorzu, która specjalizuje się w winach musujących. I to w jakich. Eksperci uważają, że zaczynają być lepsze niż te z Szampanii. - Powinniśmy się konfrontować z opiniami sommelierów i brać udział w różnych winiarskich konkursach – uważa Mirosław Stępień z winnicy Bachusowe Pole. – Chociażby po to, aby dowiedzieć się jakie popełniamy błędy. To także weryfikacja naszej pracy. Mogę być przekonany, ze robię doskonałe wino, a sommelier pokaże mi jaką droga powinienem podążać, aby było ono jeszcze lepsze. Bowiem czym innym jest wino dla mnie i najbliższych, a czym innym wino komercyjne. Każda ocena jest dla mnie ważna i słowa krytyki tylko mnie mobilizują. Stępień wie co mówi, bo jego wina maja na koncie sporo nagród i wyróżnień.

Nie mogło zabraknąć także spotkania z gospodarzem miasta. Nie, nie z Bachusem, ale z prezydentem Winnego Grodu Januszem Kubickim, który oczywiście mówił o tym, ze to Winobranie inne niż wszystkie inne i o tym, ze wszystkim będzie brakowało korowodu.

- Ale mam wrażenie, że przy okazji mamy jeden plus, jedną wartość dodaną – Wino w tym roku jest naprawdę najważniejsze, w centrum wydarzeń… WSZYSTKO O WINOBRANIU 2020:

