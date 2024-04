Winobraniowy jarmark na językach. Jakich atrakcji oczekujemy?

Chętni do wystawienia towarów podczas Winobrania 2024 roku będą mogli się zgłaszać do Centrum Biznesu, organizatora jarmarku, od 19 czerwca do wyczerpania miejsc.

Winobraniowy jarmark - jednym się podoba, innym nie

Co roku przed Dniami Zielonej Góry, ale nie tylko wtedy, toczy się dyskusja wśród mieszkańców, jak ten jarmark powinien wyglądać. Niektórzy uważają, że oferta powinna być ograniczona i dotyczyć głównie winiarstwa, historii miasta i regionu. Ich zdaniem, odzież, bielizna, pościele, futra czy plastikowe zabawki nie bardzo pasują do charakteru święta. I nie tworzą winiarskiego klimatu.

Inni przeciwnie są zdania, że Winobranie to zabawa ludowa, tradycja, a skoro jarmark w takiej formie jak jest, cieszy się dużym zainteresowaniem, to powinien taki zostać. Nawet jeśli niektórym nie pasuje ze względów estetycznych, to jednak przyciąga, podobanie jak lunapark, wielu goście nie tylko z regionu czy Polski. Można by – sugerują zielonogórzanie – stworzyć jeszcze bardziej konkretne strefy z określoną ofertą i wykonać jakieś drogowskazy, ozdobne bramy do poszczególnych stref handlowo-usługowych.