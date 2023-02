Wiosna, wiosna na trawnikach i rabatach w Zielonej Górze. Można podziwiać nie tylko śnieżyczki i krokusy Eliza Gniewek-Juszczak

To są znaki, których wypatrują ciepłoluby i wszyscy wielbiciele wiosny. Wprawdzie do kalendarzowej nowej pory roku jeszcze niecały miesiąc, ale pierwsze kwiatki już można podziwiać, a to oznacza niezmiennie, że ciepłe miesiące są coraz bliżej.