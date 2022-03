Wiosną wzbudzają zainteresowanie przechodniów i kierowców! Magnolie już zdobią Zieloną Górę. Zobacz zdjęcia

Magnolie w Zielonej Górze

Te różowe i białe kwiaty pod koniec marca już zdobią Zieloną Górę. Magnolie można już podziwiać m.in. na placu Słowiańskim. Jeśli planujecie wiosenne zdjęcie w mieście dzisiaj, to tam warto się ustawić. Zobacz zdjęcia w galerii.

Kiedy kwitną magnolie?

Są różne gatunki i odmiany magnolii. Różnią się wielkością, wyglądem i kolorem kwiatów oraz terminem, w którym kwitną. Większość jest ozdobą w kwietniu i maju. Magnolia gwiaździsta kwitnie w marcu, a Siebolda czy szerokolistna w lipcu. Natomiast magnolia Susan może kwitnąć dwa razy w roku (wiosną i późnym latem).

