Wirtualnie i pod oknami szpitali będą zabawiać dzieci wolontariusze Fundacji Dra Clowna

Wirtualne odwiedziny dr Clowna

Wirtualne wizyty Doktorów Clownów mają na celu podniesienie motywacji do zdrowienia i zminimalizowanie poczucia lęku, który towarzyszy zarówno chorym dzieciom, jak i rodzicom –Doktorzy Clowni podczas wizyt w szpitalach spotykają się z bólem, strachem przed zabiegami, poczuciem krzywdy, niemożliwością odreagowania napięć. W sytuacji epidemii te dziecięce lęki są spotęgowane. Pacjenci na oddziale nie mogą się spotykać na świetlicach, są odizolowani, co buduje jeszcze większe napięcie i osamotnienie. Napięcie to towarzyszy również rodzicom, których obawy również są dużo większe niż byłyby bez epidemii. Chcemy pomóc dzieciom i wesprzeć je w tych trudnych chwilach, dlatego serdecznie zachęcamy wszystkich rodziców i dzieci do skorzystania z naszego „Śmiechofonu” – dodaje Ewelina Gałecka, Pełnomocnik Fundacji „Dr Clown” w Zielonej Górze.