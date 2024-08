Witamy szkołę, czyli odciski palców, radiowóz, urządzenie do mycia rąk... Przyjdź w środę do siedziby NFZ w Zielonej Górze

- Wspólnie z naszymi partnerami zadbamy o to, żeby czas spędzony z nami był pouczający, zachęcający do bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach, a przede wszystkim zachęcający do dbania o zdrowie – mówi rzecznik lubuskiego oddziału NFZ Joanna Branicka.

Od września większy dostęp do szczepień przeciwko HPV. Co się zmieni?

- Co przygotowaliśmy? Gry i zabawy na temat zdrowego odżywiania, zdrowego ruchu, zdrowia psychicznego dziecka – na co zwrócić uwagę, co powinno nas zaniepokoić, jak pomóc i gdzie szukać wsparcia. Z rodzicami i opiekunami podzielimy się wiedzą na temat uzależnień behawioralnych – jak rozpoznać, na co zwrócić uwagę, na jakie zagrożenia, jak pomóc i gdzie szukać wsparcia.

Będzie można też wziąć udział w doświadczeniu polegającym na symulacji prawidłowego mycia rąk. To będzie z pewnością ciekawa lekcja na temat higieny.