Woda z lubianego basenu w Zielonej Górze wypompowana. Co się z nią stanie?

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji poinformował, że nieczynny będzie basen w Centrum Rekreacyjno-Sportowym. Powodem są coroczne prace konserwacyjne.

Przerwa technologiczna odbędzie się w dniach od 1 do 16 września 2022 r.

Urząd miejski poinformował, co się stanie z wodą wypompowaną z basenu.

- Woda z basenu CRS zamiast trafić do kanalizacji została przepompowana do zamiatarek, zmywarek i polewaczki Falubazu, a następnie będzie użyta do porządkowania miasta - czytamy w komunikacie magistratu. - Powtórne wykorzystanie wody to jedno z ekologicznych działań, które może łagodzić obecną, trudną sytuację hydrologiczną.