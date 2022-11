Woda zabrała mostek na Gęśniku w Parku Poetów w Zielonej Górze. Mieszkańcy skarżą się, że trasa spacerowa nie nadaje się do użytku

Park Poetów w Zielonej Górze. Nie da się przejść

To jest miejsce od strony Uniwersytetu Zielonogórskiego, blisko wejścia do parku.

– Co jakiś czas starałyśmy się ten kanał z sąsiadką przepchać, żeby woda się nie zbierała przed mostkiem i nie napierała go. Z drzew spadały liście i gromadziły się tuż przed tym przejściem. Po ostatnich deszczach niestety totalnie rozmyło mostek. Wszystko jest zawalone. Nie można przejść – opisuje pani Mariola.

Mostki na strumykach. Gdzie zgłaszać uszkodzenia?

Z pytaniami o to, do kogo mieszkańcy mogą zgłaszać uszkodzenie na Gęśniku w Zielonej Górze oraz inne uszkodzenia różnego rodzaju przepraw przez wodę, zwróciliśmy się do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Okazało się, że w zasobach Wód Polskich jest fragment cieku o nazwie Kanał Myszka-Gęśnik na odcinku czterech kilometrów - od okolic parkingu marketu Auchan do ujścia do cieku Kanał Łącza. Zarządcą pozostałych fragmentów tego cieku jest miasto Zielona Góra.