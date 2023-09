Woda zieleniała i śmierdziała z daleka. Została wypompowana. Co dalej z tym miejscem w Zielonej Górze? WIDEO

Woda w Zielonej Górze. Zbiornik przy komendzie policji

– Przyjąłem to do wiadomości i przekazałem mieszkańcom, ale 3-4 tygodnie temu zwrócili się do mnie jeszcze raz i poprosili, żeby interweniować, ponieważ stan wody zrobił się fatalny. Wprawdzie pływały tam kaczki, ale śmierdziało już z dużej odległości – mówi radny Budziński. – Mieszkańcy sami zaproponowali, że jeśli nie ma pieniędzy na modernizację zbiornika, to chociaż, żeby odpompować wodę. I tak się stało. Otrzymałem odpowiedź, że woda została usunięta. Okazało się, że są tam zbyt słabe systemy filtracji wody i dlatego kwitnie. Co ciekawe odłowiono trochę ryb i wpuszczono je do innego zbiornika.

Zbiornik przy komendzie policji w Zielonej Górze. Czy woda wróci?

– Tak naprawdę, to nie jest fontanna, to jest taki zbiornik, który prawdopodobnie kiedyś był wykorzystywany na potrzeby Policji jako zbiornik przeciwpożarowy – wyjaśnia Monika Turzańska, pełnomocnik prezesa ds. zarządzania. – W tym momencie, to nie jest obiekt należący do Wodociągów, jest własnością miasta Zielona Góra. My na wniosek pana prezydenta i mieszkańców, którzy postulowali o to, żeby go wyczyścić, usunęliśmy z niego wodę, która była w stanie podgnicia. Niecka została wyczyszczona. Muł i kamienie zostały usunięte, a woda wypompowana do kanalizacji. Obiekt wymaga remontu, czego miasto ma świadomość. My szacunkowo wyceniliśmy ten koszt na ok. 130 tys. zł. Ale decyzje nie są w gestii spółki Zielonogórskie Wodociągi.