Wodne szaleństwo na Ochli ponad 40 lat temu. Te fotografie to unikaty. Na zdjęciach mamy mnóstwo zielonogórzan z czasów ich młodości

W Zielonej Górze wtedy o parawanach, czy parasolach niemal nikt nie myślał. Liczyła się dobra zabawa, wspólnie spędzony czas. Plażowicze, przede wszystkim odpoczywali i oddawali się wodnemu szaleństwu, a w alternatywie do ręczników wybierali co najwyżej wełniane koce. A co z garderobą? Również wyjątkowa, jak na tamte czasy... Właśnie tak wyglądała moda plażowa w Zielonej Górze kilkadziesiąt lat temu:

Co zielonogórzanie kiedyś nosili na plaży?

Na plażę w PRL-u wystarczyło zabrać ze sobą własny koc. I tyle... Oczywiście niektórzy decydowali się także na leżaki czy parawany, ale to raczej pojedyncze przypadki. Na zielonogórskiej Ochli dzięki drzewom bez problemu można było znaleźć cień, no, chyba że ktoś chciał mieć wodę na wyciągnięcie nogi. Ciekawostką jest to, że można było "wyznaczyć swój teren" za pomocą kamieni ułożonych wokół stanowiska. Przed wiatrem z kolei chroniły materiałowe parawany na drewnianym stelażu lub pobliskie drzewa. Letnicy mieli do swojej dyspozycji także budki lub kosze z wygodnymi siedziskami i leżaki, których konstrukcja pozwalała na napięcie przyjemnie chłodnego materiału.