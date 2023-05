Wojewódzkie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy. Drużyna z Lubięcina będzie walczyć w finale w Łodzi

- Polski Czerwony Krzyż od wielu lat organizuje Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, To jeden ze sposobów nauki tych ważnych umiejętności. Zmagania organizowane są w miastach, by przechodnie mogli się im przyglądać i w ten sposób także czerpać wiedzę – mówi Marcin Bleszcz z Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze. – Uczestnicy wojewódzkiego etapu mistrzostw to laureaci etapów rejonowych. Walczą o punkty na czterech stacjach pozoracyjnych (m.in. muszą odpowiednio zachować się w sytuacji wystąpienia u danej osoby krwotoku, opatrzenia, złamania) oraz wykazać się wiedzą, pisząc test.

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy - warto nauczyć się odpowiednich zachowań

Katarzyna Gandea ze Szkoły Podstawowej w Lubięcinie przyznaje, że pierwszej pomocy uczyła się za sprawą nauczycielki, która zachęciła ją do tego.

- Nie jest to trudna umiejętność, jak się człowiek przyłoży, a warto wiedzieć co i jak pomóc drugiemu człowiekowi. Nigdy nie wiemy, w jakiej sytuacji możemy się znaleźć – mówi Katarzyna Gandea.

- Chodzę na kurs ratownictwa wodnego do pana Adama Szopy, tam też poznałam zasady udzielania pierwszej pomocy, także w szkole miałam zajęcia z tego zakresu – mówi uczennica Zuzanna Krzak z V LO w Zielonej Górze. – Zajęło to trochę czasu, zanim te umiejętności stały się wykorzystywać w sposób perfekcyjny. Zdajemy sobie sprawę, że kiedy znajdziemy się w sytuacji, gdy ktoś będzie potrzebował pomocy, będzie nam towarzyszył stres. Dlatego tak pomoc musi być udzielana odruchowo, przećwiczona wiele razy, by była wykonana prawidłowo.