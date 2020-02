Wojownicy z Zielonej Góry trenowali i integrowali się na zgrupowaniu [ZDJĘCIA]

Zielonogórscy kickbokserzy trenowali pod okiem Tomasza Paska, który swoim podopiecznym przygotował trzy jednostki treningowe dziennie: na stadionie, siłowni, hali sportowej.

– Taki układ treningu pozwolił w pełni zrealizować założenia sztabu szkoleniowego – powiedział Tomasz Pasek. - Z pewnością bardzo dobrym dopełnieniem były też m.in. odpowiednia odnowa biologiczna i odżywianie. Nasz klub od wielu lat współpracuje z Centralnym Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Wałczu, stąd wzorowy przebieg obozu. Na szczęście obyło się bez chorób i poważnych urazów. Do Wałcza pojechali z nami m.in. aktualni mistrzowie świata i Europy w kickboxingu, medaliści World Games, przedstawiciele sportów motorowych, nie zabrakło też najlepszych zawodników Polskiego Związku Kickboxingu. Wspólne posiłki, tradycyjny chrzest czy gry i zabawy integracyjne, zdecydowanie zespoliły ze sobą wszystkich sportowców. Skorzystaliśmy również z zaproszenia od partnerskiego klubu z Piły do wspólnego treningu. Z kolei my zaprosiliśmy do wspólnych sparringów kluby z Wielkopolski. Jako stowarzyszenie kultury fizycznej staramy się dbać o młode pokolenie sportowców, organizując taki wyjazd w okresie ferii szkolnych, a po powrocie kontynuować ciężką pracę. Mamy bardzo ambitne plany na ten sezon. Przy okazji zapraszam wszystkich chętnych do rozpoczęcia treningów i spróbowaniu swoich sił w tej wyjątkowej dyscyplinie sportu.