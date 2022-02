Wojsko wietrzy magazyny. Zobacz ciekawe przedmioty, które można kupić od armii Mateusz Różański

Cena: 700 zł Zaprojektowana dla potrzeb Wojska Polskiego oraz innych służb mundurowych, charakteryzuje się wysokiej klasy optyką oraz mocną ogumowaną obudową, zapewniającą pewny chwyt. Doskonale sprawdza się w warunkach polowych. Lornetka jest pyło i wodoszczelna. Lornetka wyposażona jest komplet osłonek optyki, osłonę okularu oraz skórzany pasek do zawieszenia na szyję lub na ramię. Lornetka używana, widoczne odbarwienia na obudowie oraz możliwe przetarcia skórzanego paska. Ponadto, możliwe braki wyposażenia np. ogumienia okularu, brak podziałki artyleryjskiej. Waga: 1,250 kg. Szerokość 20 cm, wysokość 16,5 cm, średnica soczewki 4,5 cm. Do kolejnego zdjęcia przejdziesz za pomocą gestu, strzałki lub kursora Internetowy sklep AMW Zobacz galerię (20 zdjęć)

Internetowy sklep Agencji Mienia Wojskowego stale poszerza swoją ofertę. Do sprzedaży systematycznie trafiają nowe rzeczy, a te najciekawsze błyskawicznie znajdują nabywców. My wybraliśmy dla Was 10 najciekawszych naszym zdaniem przedmiotów. To m.in. specjalistyczne obuwie, kombinezon pilota, czy talerze z grawerunkiem. Pod każdym ze zdjęć krótki opis i cena. Większości rzeczy poświęciliśmy dwa slajdy.