Wójt nagrał komunikat, by mieszkańcy nie wychodzili z domu. Niektórzy myśleli, że złamał kwarantannę i z megafonem jeździ po wsiach!

W obecnej sytuacji, gdy kolejne doniesienia o koronawirusie mogą powodować lęk i strach, warto szukać pozytywów. Do ciekawej sytuacji doszło ostatnio w gminie Świdnica. Dziś wójt, Krzysztof Stefański, podchodzi już do tego z dystansem i humorem. Ale wszystko od początku...

- Dziś patrzę już na to z przymrużeniem oka - mówi z uśmiechem wójt Krzysztof Stefański.

Wójt Krzysztof Stefański nagrał krótki komunikat. Zachęca w nim mieszkańców, by w dobie epidemii koronawirusa zostali w domu, nie gromadzili się w miejscach publicznych, zatroszczyli się o seniorów. W końcu w obecnej sytuacji bezpieczeństwo innych zależy od naszego rozsądku i poważnego podejścia do sprawy.

- Doszły do mnie informacje, że ktoś słyszał, że jadę i może nawet widział mnie, jak jadę samochodem i ten komunikat ogłaszam - dodaje K. Stefański. - Mieszkańcy zaczęli pytać, jak to jest, że wójt na kwarantannie jeździ. Po jednym, drugim, trzecim takim telefonie stwierdziłem, że w lekkim tonie i trochę z przymrużeniem oka o tym napiszę i wszystko wyjaśnię.

Krzysztof Stefański szybko zdementował te doniesienia na swoim profilu facebookowym. "Doszły mnie słuchy, i to z kilku stron, jakobym naruszył zasady kwarantanny i jeździł samochodem Straży Gminnej, czytając jednocześnie komunikat wzywający do pozostania w domu" - napisał w oficjalnym komunikacie. I zaprzeczył, że taka sytuacja miała miejsce. A głos? Owszem, jest jego, ale... został wcześniej nagrany.

- Zdarza się, że ludzie biorą pewne kwestie bardzo dosłownie - mówi wójt Stefański. I wyjaśnia, że szybko zdementował te plotki, by nie doszło do dalszych nieporozumień. - Najbardziej rozśmieszył mnie komentarz, że mieszkaniec w Grabowcu mnie nie widział, bo z komunikatem jeździł sam strażnik gminny, ale "być może wójt się położył na podłodze auta i nie było go widać" - śmieje się samorządowiec. - Oczywiście ktoś złapał konwencję i też skomentował tę całą historię z humorem.

Skąd pomysł, by nagrać oficjalny komunikat do mieszkańców gminy Świdnica i zachęcić ich do zostania w domu?

- Wcześniej taką formę komunikacji stosowaliśmy, ogłaszając organizację rozmaitych imprez kulturalnych i rekreacyjnych - wyjaśnia wójt Krzysztof Stefański. - Przypomniało nam się, że taki zestaw mamy do komunikowania mamy. Zaproponowałem, że nagram krótki komunikat. Pomyśleliśmy, że będzie fajnie, jeśli wójt "przemówi" z samochodu do mieszkańców. Nie myślałem jednak, że niektórzy przyjmą to tak dosłownie.