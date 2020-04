Wolicie żużel oglądać w telewizji, czy wcale?

Na czerwiec, a konkretnie na jego połowę, powrót do ścigania wyznaczyli Brytyjczycy. W Polsce o tak konkretnych datach jeszcze się nie mówi. Póki co jedynie odwołane zostały kwietniowe mecze PGE Ekstraligi, wątpliwy jest jednak majowy start rozgrywek. Dobra wiadomość jest jednak taka, że zarządcy ligi z optymizmem patrzą na sezon 2020. Nie mówi się o tym, że żużlowcy w ogóle nie ruszą do ścigania, a zamiast tego buduje się różne scenariusze wedle, których zespoły mogłyby stanąć do rywalizacji. Jedna z opcji zakłada mecze przy pustych trybunach. Sytuacja fatalna dla wszystkich stron, to wiadomo. Jeszcze kilka tygodni temu stawiałem stanowcze „nie” takiemu rozwiązaniu. Ale, że sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy zmienia nasze postrzeganie świata z dnia na dzień, teraz mówię: tak. Bo skoro godzą się na to kluby i zawodnicy, to niewykluczone, że taką opcję zaakceptują też kibice. Podejrzewam, że mogą wyjść z założenia, o którym w telewizji nSport+ mówił żużlowiec Stali Gorzów Szymon Woźniak: