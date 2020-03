Worki z odpadami na ulicach w Zielonej Górze. Czy z powodu koronawirusa utoniemy w śmieciach?

ZANIEPOKOJENI MIESZKAŃCY

W ostatnich dniach sytuacja w Polsce staje się coraz bardziej poważna. Wiele osób jest zaniepokojonych postępującą epidemią. Ten strach potęguje niepewność czy służby miejskie poradzą sobie w czasie kryzysu.

- Ostatnio wracając do domu przejeżdżałem ul. Wiśniową. Niemal przy wszystkich domach stały tam nieodebrane worki ze śmieciami. Pierwszy raz widziałem taką sytuację w tym miejscu. To dało mi do myślenia. Zacząłem się zastanawiać, jak obecnie funkcjonuje nasze ZGK. Czy zakład radzi sobie z odbiorem śmieci czy może już wkrótce wszyscy utoniemy w odpadach. Jeśli, liczba zakażonych będzie rosnąć to może stać się realnym problemem - martwi się pan Mirosław, zielonogórzanin. - Mam nadzieję, że unikniemy wizji znanych z filmów katastroficznych - dodaje.

ZGK SKONCENTROWANE NA ŚMIECIACH

Prezydent Janusz Kubicki uspokaja, że na razie wizja znana z filmów nam nie grozi. - Wiem, że są pewne trudności związane z mniejszą liczbą dostępnych pracowników, ale uważam, że sobie z tym poradzimy - przekonuje włodarz Zielonej Góry.