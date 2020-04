World Press Photo 2020. Zobacz zdjęcie roku!

Nauczycielka w stroju misia zatańczyła pod domami dzieci

Koronawirus pozamykał dzieci w domu. Przedszkolaki tęsknią za sobą i swoją panią. No to pani wskoczyła w strój misia i objechała wszystkich podopiecznych. By razem z nimi śpiewać i odtańczyć ulubiony układ. Oczywiście pod oknami maluchów. Oj, dzieje się dużo więcej w Lingualand. ...