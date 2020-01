WOŚP 2020 Czerwieńsk. Obraz z żużlowcami Stelmetu Falubazu poszedł za 1100 zł [ZDJĘCIA]

Żużlowcy i sztab szkoleniowy Stelmetu Falubazu Zielona Góra, jak co roku, byli na posterunku podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W 28. Finale WOŚP byli m.in. w Zielonej Górze, Czerwieńsku, Sulechowie. Kapitan drużyny Piotr Protasiewicz wystąpił m.in na orkiestrowej scenie w Czerwieńsku, gdzie wylicytowano m.in. weekendową jazdę Toyotą z pełnym zbiornikiem paliwa, którą „Protas" na co dzień jeździ. Za taką przyjemność darczyńcy zapłacili 1050 zl. Za niewiele więcej zlicytowany został obraz ze zdjęciem żużlowców Stelmetu Falubazu. Kierownik zielonogórskiej drużyny Tomasz Walczak dopilnował, by cena osiągnęła ponad „tysiaka", poszedł za 1100 zł. Z kolei zwycięscy licytacji koszulek Patryka Dudka wsparli WOŚP kwotami 170 i 150 zł. ZOBACZ TEŻ: Piotr Protasiewicz tak tańczył Zumbę [ZDJĘCIA] POLECAMY: Żużel 2019. Wyzwany sędzia, nagi Lindgren... OBEJRZYJ: Jak Piotr Protasiewicz tańczył Zumbę

Cezary Konarski