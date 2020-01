WOŚP 2020 LUBUSKIE. Tak gra Orkiestra w woj. lubuskim. Zobacz, co się dzieje w miastach i ile zebrano już pieniędzy? [RELACJA LIVE]

W niedzielę, 12 stycznia, o godz. 8.30 ruszył 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gazeta Lubuska, jak co roku, gra razem z Jurkiem Owsiakiem i na bieżąco relacjonuje wszystko to, co w tym wyjątkowym dniu dzieje się w woj. lubuskim i nie tylko. Zapraszamy więc do śledzenia przez cały dzień naszej relacji z finału WOŚP. Tutaj na bieżąco będziemy informować o wszelkich ważnych wydarzeniach w regionie i w Polsce oraz efektach zbiórki pieniędzy w lubuskich miejscowościach. Siema!