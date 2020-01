WOŚP 2020 W LUBUSKIEM. Zobacz, co będzie się działo w regionie w czasie 28. finału WOŚP [PROGRAM WOŚP]

WOŚP 2020 LUBUSKIE. Oj, dzieje się w Lubuskiem! Jak co roku w całym regionie sztaby przygotowały moc atrakcji w ramach 28. finału Wielkie Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sprawdź, gdzie i co się dzieje, jakie będą koncerty, licytacje i inne atrakcje. Mamy programy!

WOŚP 2020 w Lubuskiem - porogram 28. finału Wielkie Orkiestry Świątecznej Pomocy Sprawdź, jakie atrakcje przygotowano z okazji 28. finału WOŚP w województwie lubuskim. W sumie w całym kraju kwestowało będzie około 120 tys. wolontariuszy. Tysiące z nich wyjdą z kolorowymi puszkami WOŚP na ulice również w województwie lubuskim.

WOŚP 2020 W GORZOWIE WLKP Ponad siedem godzin trwać będą koncerty i licytacje podczas 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Scena stanie na placu Grunwaldzkim. Program: WOŚP 2020 W GORZOWIE - 400 wolontariuszy wyjdzie na ulice miasta. Gwiazdą finału będzie Sztywny Pal Azji [PROGRAM, LICYTACJE] WOŚP 2020 W ZIELONEJ GÓRZE Wielki Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2020 w Zielonej Górze już w niedzielę 12 stycznia. To już 28. edycja imprezy. Finał WOŚP w Zielonej Górze odbędzie się w kilku miejscach. Podobnie, jak w poprzednich latach, organizatorzy zadbali o masę atrakcji. Na finale WOŚP 2020 Zielona Góra będzie głośno, kolorowo i radośnie. Zobacz, co będzie się działo. Znamy program! Znajdziecie go na następnych slajdach. Program: WOŚP 2020 Zielona Góra. Koncerty, licytacje, biegi. Zobacz, co będzie się działo podczas 28. Finału WOŚP w Zielonej Górze [Program WOŚP]

WOŚP 2020 W NOWEJ SOLI 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 12 stycznia 2020 roku. W Nowej Soli wydarzenia zaplanowano w hali "Elektryka". Co się będzie działo? Jakie plany mają też inne miejscowości w powiecie nowosolskim. Program: WOŚP 2020 Nowa Sól. Co i gdzie będzie się działo w Nowej Soli i okolicy? Sprawdź program. Kto wystąpi? WOŚP 2020 W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ 150 wolontariuszy będzie zbierało pieniądze na rzecz 28. finału WOŚP w Kostrzynie nad Odrą. Finał rozpocznie się o 15.00 w "Kręgielni". Program: FINAŁ WOŚP 2020 KOSTRZYN NAD ODRĄ. Zobacz co będzie można wylicytować na 28. finale WOŚP w „Kręgielni”

WOŚP 2020 W ZIELONEJ GÓRZE DRZONKOWIE 12 stycznia 2020 r. na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie odbędzie się 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zobacz szczegółowy program imprezy i listę rzeczy, które będzie można wylicytować. Program: WOŚP 2020. Program 28. finału w Zielonej Górze Drzonkowie. Zobacz, co będzie można wylicytować! WOŚP 2020 W SULECHOWIE PonaD stu wolontariuszy wyjedzie na ulice miasta, by wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. A na scenie na placu Ratuszowym 12 stycznia od 14.00 będzie się wiele działo. Pokazy Strong Man, koncerty zespołów i wokalistów. Dobre Piwo, Kackie Kozz i Światełko do Nieba. Sprawdź, jakie atrakcje przygotowano w ramach WOŚP 2020! Program: WOŚP 2020 Sulechów: Dobre Piwo, Jackie Kozz, zumba z Protasiewiczem. Sprawdź atrakcje WOŚP 2020!

WOŚP 2020 W MIĘDZYRZECZU Finałowa zabawa zaczyna się o 15.00 w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury. Podczas wielkiego koncertu zaprezentują się zespoły taneczne: Artystyczne Formy Ruchu, dziecięce pary tańca towarzyskiego, zespół Trans, zespół Gold, Led Dance. Wystąpią też m.in.: duet fortepianowy Patrycja i Igor Oleksak; wokalistki Julita Lisiecka, Zofia „Cynka” Derwich. Na scenie odbędą się licytacje, a w holu minikiermasz. Wśród gadżetów do licytacji jest m.in. zestaw od Bartka Zmarzlika - koszulka, plakat i zdjęcie z dedykacją. Kwestować będzie 65 wolontariuszy. WOŚP 2020 W SKWIERZYNIE Orkiestrowe imprezy są juz w piątek i sobotę, ale finał zacznie się w niedzielę o 14.30 przy Skwierzyńskim Ośrodku Kultury. W programie m.in. pokazy aut terenowych, aut tuningowanych. Gwiazdą imprezy będzie zespół Fenomen. Wśród gadżetów do licytacji jest m.in. koszulka z podpisami uczestników programu Big Brother, prowadzących program: Filipa Chajzera, Małgorzaty Ohme, Gabi Drzewieckiej, osób z produkcji, Gulczasa oraz dyrygenta najbardziej kolorowej orkiestry świata - Jurka Owsiaka. Zdjęcie Bartka Zmarzlika w antyramie z jego podpisem. Kwestować będzie 100 wolontariuszy.

WOŚP 2020 W PRZYTOCZNEJ Finałem tegorocznego finału będzie wspólna zabawa, która zacznie się o 17.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury. Zaprezentują się m.in. podopieczni Studia Piosenki GOK, tancerze grupy Nowinka/New Dance będą też licytacje i inne atrakcje. Zagra zespół Fenomen oraz Death Reapers. WOŚP 2020 W PSZCZEWIE Sztab WOŚP działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pszczewie zaprasza do GOK-u od 15.00. Zapowiedziane są licytacje gadżetów WOŚP oraz fantów przekazanych przez instytucje, przedsiębiorców i osoby prywatne. - W przerwach między licytacjami na naszej scenie wystąpią mali i duzi artyści w prezentacjach tanecznych i wokalnych. Będzie również możliwość skosztowania przepysznych wypieków naszych przyjaciół z Klubu Seniora. Dla wszystkich zmarzniętych przygotujemy zimową herbatkę - zapowiadają organizatorzy. WOŚP 2020 W BABIMOŚCIE W sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury od 16.15: Wiolinki z Zespołu Edukacyjnego w Nowym Kramsku, Orkiestra Dęta Babimost, artyści z Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych, 3 Jump Studio Tańca, prezentacje sekcji wokalnej GOK, Face to Face, 19.40 - koncert grupy The Best, 20.00 - Światełko do Nieba. Licytacje.

WOŚP 2020 W SŁUBICACH Słubicki Miejski Ośrodek Kultury od 14.00: licytacje m.in. fantów od Łukasza Fabiańskiego, występu na koncercie Miejskiego Święta Hanzy. Na ulice wyjdzie około stu wolontariuszy. WOŚP 2020 W BOGDAŃCU Finał w hali sportowej przy szkole od 15.00. Zaprezentują się wokaliści, tancerze, grupy taneczne i klub sportowy. O 15.30 OSP Bogdaniec pokaże m.in. jak udzielać pierwszej pomocy. Licytacje. Światełko do nieba. Atrakcją finału będzie piknik off road. WOŚP 2020 W CYBINCE Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 17.00 WOŚP 2020 W DOBIEGNIEWIE Aula przy ul. Poznańskiej od 15.00. 55 wolontariuszy. WOŚP 2020 GÓRZYCA Centrum Spotkań Polsko - Niemieckich, 15.00 WOŚP 2020 KARGOWA 28. finał WOŚP w Gminnym Centrum Kultury od 15.00 do 20.00. Poprowadzi ją Sławomir Kaczmarek (kabarety Made in China i Rewers): występy i koncerty miejscowych zespołów śpiewaczych, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, prezentacja OSP, światełko do nieba. Licytacje.

WOŚP 20020 W KOŻUCHOWIE Od 12.00 w Centrum kultury Zamek będą m.in.: występy wokalno - taneczne w wykonaniu dzieci i uczniów; sekcji prowadzonych w „Zamku” przez Przemka Szczotko, koncert Przemka Szczotko (18.00). Imprezy będą także na scenie na Rynku. m.in. występ Marty Kaźmierczak - uczestniczki Must be the music, pokaz hartowania ciał w wykonaniu morsów, Justyna & Przyjaciele (16.00), Attic Noises (17.00), Jimmy Siwak - finalista Śpiewajmy razem (18.00), zespół Black Horse (19.00).

WOŚP 2020 W ŁAGOWIE Od 13.00 na plaży przy blokach na ul. Paderewskiego bieg „Policz się z cukrzycą. Potem wspólne morsowanie. Od 16.00 na Zamku Joannitów m.in.: Rybywieloryby, Kabaret No To Cyk, pokaz judo z klubu Herosi, licytacje. WOŚP 2020 W OTYNIU Od 15.00 w Szkole Podstawowej m.in. pokazy tańca, walki, występy sióstr Klary i Karoliny Lachowicz, Kacpra Wiśnego, Darii Kujbidy i gwiazdy wieczoru Rezerwowych.

WOŚP 2020 SANTOK/LIPKI WIELKIE W sali sportowej Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich od 16.00: licytacje, dyskoteka, zajęcia plastyczne, pokazy taneczne i wokalne, ciasta i bigos i wiele innych.

WOŚP 2020 ŚWIDNICA W Gminnym Ośrodku Kultury już dziś o 20.00 w ramach WOŚP wystąpi Kabaret Rewers. W niedzielę o 14.00 bieg „Policz się z cukrzycą” a od 18.00 w hali Świdniczanka zaplanowano gminny finał. Można wylicytować np. voucher na 4-dniowy pobyt dla 4 osób w apartamencie w Dziwnówku, maskotki. WOŚP 2020 ŚWIEBODZIN W Świebodzińskim Domu Kultury od 16.00 m.in.: pokazy Studia Tańca Julity Juzyszyn, sekcji i wokalnych baletowych ŚDK, Trans z ŚDK, układ taneczny Karoliny Niewiarczuk. O 18.20 Świebodzińska Orkiestra Dęta, o 19.00 Paweł Lisek, o 19.15 koncert da rockowa grupa FSW, a o 20.00 - Światełko do nieba w postaci Laser Show. Do tego licytacje, Lubuscy Kucharze dla WOŚP.

WOŚP 2020 W ŻARACH SP w Olbrachtowie od 10.00 - Turniej Tenisa Stołowego pn. Gramy bo lubimy. 11.00, parking przy stadionie Syrena- marsz rekreacyjny po Zielonym Lesie i bieg „Policz się z cukrzycą” z pomiarem cukru. 13.00 - 17.00, Sala CKZiU ( Samochodówka) Mistrzowie- dzieciom- Beata Korczyńska, oraz 9 znanych i cenionych mistrzów fryzjerstwa i barberów za datki do puszek będzie strzyc, i stylizować fryzury. 14.00, pływalnia Wodnik w Żarach, przy ul. Telemanna - Finał 28 Zawodów Pływackich. Zapisy do godz. 12.00 16.00, Szkoła Podstawowa nr 5 przy ul. Okrzei- Starcie tytanów- mecz charytatywny koszykówki 14.00- parking ŻDK, przy ul. Wrocławskiej- Klub motocyklowy „Boxer MC Poland” - pokaz i wystawa motocykli 12.00- 17.00 Sztab Przedszkolny WOŚP Miejskiego Przedszkola nr 3 im Fundacji WOŚP zaprasza na finałowy koncert w wykonaniu dzieci z tego przedszkola oraz zaprzyjaźnionych placówek. 20.00, park przy ŻDK- „Światełko do nieba”.

WOŚP 2020 TRZEBIECHÓW W Trzebiechowie finał WOŚP rozpocznie się o godz. 14.30 na placu przed zabytkowym pałacem. W programie imprezy znajdziemy m.in. koncerty zespołów: Jacy Tacy, Abracadabra, Grid Times, Trzebiechowanie oraz Grupy Dziecięcej TOK. Na odwiedzających czekać będzie także loteria oraz malowanie twarzy. Na godz. 20.00 zaplanowano pokaz laserów.